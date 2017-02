So verhindert ihr, dass es unter eurer Strumpfhose juckt

Die Tage sind kalt und feucht, oft reicht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die Jeanshose nicht mehr aus, um uns vor Kälte zu schützen. Ob unter der Hose, zum Rock oder Kleid – die Strumpfhose ist in der kalten Jahreszeit unser treuer Begleiter, der uns eine zusätzliche Wärmeschicht verleiht und so der Kälte trotzt. So weit, so gut! Unangenehm wird es ab dem Zeitpunkt, zu welchem das Beinkleid nicht nur wie gewünscht warm hält, sondern es anfängt zu jucken und zu kratzen. Um das unangenehme Tragegefühl zu mindern oder gar zu verhindern, müssen wir an den Ursprung des Problems gelangen. Wie kommt es also dazu, dass Strumpfhosen gerne mal einen Juckreiz auslösen?

Wie könnt ihr dem Jucken entgegenwirken?

In den kalten Wintermonaten leidet unsere Haut enorm. Durch das Heizen und die trockene Luft sowie die Temperaturschwankungen zwischen drinnen und draußen wird sie besonders strapaziert. Insbesondere an Stellen, die ohnehin schon trocken sind, wie beispielsweise am Schienbein oder an den Knien. Hier heißt die Lösung: Lasst eure Haut nicht austrocknen und cremt sie fleißig ein. Besonders nach dem Duschen, am besten wenn sie noch feucht ist. Denn so wird durch die Lotion die auf der Haut verbliebene Feuchtigkeit eingeschlossen und sorgt für einen extra Frischekick.

Das Jucken kann auch eine andere Ursache haben...

Gehört ihr auch zu den Frauen, die während der Wintermonate das Rasieren vernachlässigen? Beobachtet den Unterschied zwischen frisch rasierten und unrasierten Beinen beim Tragen einer Strumpfhose. Denn ab einer gewissen Haarlänge, kann es passieren, dass durch die Reibung zwischen Haaren und der eng anliegenden Strumpfhose auf der Haut ein Reiz entsteht, der das Jucken verursacht. Also: Auch in den Wintermonaten solltet ihr regelmäßig zum Rasierer greifen, wenn euch das Tragen von Strumpfhosen beeinträchtigt.