Plus Size-Bloggerin kopiert die Looks der Stars - und sieht umwerfend aus!

Stars und Sternchen tragen gerne die neusten Mode-Trends und stellen ihre Stil-Sicherheit auf den sozialen Kanälen unter Beweis. Ob Glitzer-Midirock, Athleisure-Look oder Ringel-Pulli – die Outfits der Celebrities ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf sich und setzen ihre Körper optimal in Szene. Grund genug für eine Plus Size-Bloggerin, sich zu fragen, ob diese Looks eigentlich nur mit einer Kleidergröße 34 tragbar sind.

Die New Yorkerin Katie Sturino, die sich auf ihrem Instagram-Account als "12ish girl in a size 2 world" (zu dt. 46er-Mädchen in einer 34er-Größen-Welt) bezeichnet, stylte einfach mal diverse Promi-Outfits nach und stellte die Fotos online. Und was sollen wir sagen? Sie sieht auf jedem Foto einfach großartig aus und ist mal wieder ein toller Beweis dafür, dass es keine Kleidergröße gibt, mit der man Angst vor aktuellen Modetrends haben muss. Alles was zählt, ist, dass ihr euch in der Kleidung wohlfühlt!

Aber seht selbst. Hier kommen die schönsten nachgestellten Promi-Outfits von Katie Sturino:

