5 Kleidungsstücke, die dich SOFORT für Männer attraktiver machen

1. Der Klassiker: Das kleine Schwarze

Es passt zu jedem Anlass, ist klassisch-elegant und sehr sexy - das kleine Schwarze. Ein Klassiker, der in jedem Kleiderschrank einer modebewussten Frau gehört. Die textile Wunderwaffe ist vorwiegend eng und körpernah geschnitten und maximal knielang, kann aber auch als Maxikleid sehr en vogue sein. Männer stehen auf die vielfältigen Variationen des Looks, da er viel Raum für die eigene Fantasie bietet und Sex-Appeal, Selbstbewusstsein und Intelligenz ausstrahlt.

2. Für lange, sexy Beine: High Heels







Ob geschnürt oder klassisch: Ein schönes Paar High Heels ist immer ein Hingucker. Heels machen nicht nur ein schönes Bein und haben eine ganze besondere Wirkung auf Männer- nein! Eine Studie bestätigt: Je höher die Absätze, desto offener und hilfsbereiter sind Männer den Frauen gegenüber.

3. Die Farbe der Liebe & Leidenschaft: rot, rot, rot!







Es ist wissenschaftlich bewiesen: Männer fühlen sich von Frauen, die rot gekleidet sind, mehr angezogen. Rot gekleidete Frauen seien für sie nicht nur attraktiver, sondern auch sexuell anziehender. Ganz klar - ROT ist eine Signalfarbe und ein klares Statement. Wir sagen: Mut zur Farbe!

4. Ein hübscher Rücken kann auch entzücken: Off-Shoulder Tops







Nackte Haut löst immer einen Reiz aus, egal bei wem. Aber es muss nicht immer offensiv sein - ganz im Gegenteil. Wissenschaftler der Universität New South Wales haben herausgefunden, dass Männer Haut an Schultern und Armen besonders attraktiv finden. Ein verspielter Off-Shoulder-Look kann also viele Köpfe verdrehen. Hier gibt es auch die passenden Accessoires dazu.

5. Hips don’t lie: Enge Kleider bei einer kurvigen Figur





Vorbei mit dem Magerwahn und Size Zero! Männer von Welt stehen auf figurbetonte Kleider, die eine kurvige Sanduhr-Silhouette selbstbewusst zeigen. Die Betonung von Taille und Hüfte signalisiert übrigens auch Gebärfreudigkeit ... und da werden unsere lieben Männer evolutionsbedingt wieder zum Jäger und Sammler. Wer es nicht glaubt, kann es hier nachlesen.

