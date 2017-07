6 superschöne Styling-Ideen für das kleine Schwarze ♥︎

1. Kleid & Hose

Wer hat behauptet, Kleider könnten nur mit oder ohne Strumpfhose getragen werden? Dabei gibt es eine noch viel lässigere Alternative für "drunter": eine Hose zum Beispiel. Das wissen auch Fashion-Blogger, die diesen Look bei Instagram rauf und runter posten. Besonders schön finden wir diese Kombi aus schwarzem Kleid und weißer Stoffhose. Abgerundet wird der elegante Look durch schwarze Sandaletten. We like!

Ein Beitrag geteilt von Nina Schwichtenberg (@fashiioncarpet) am 20. Jun 2017 um 23:54 Uhr

2. Auffällige Accessoires

Euer schwarzes Kleid ist besonders schlicht? Dann peppt es mit ein paar auffälligen Accessoires auf. Bloggerin Janina Pfau macht es vor und kombiniert zum Spitzen-Mini Taillengürtel, Oversize-Mantel mit Leoprint und Lack-Stiefeletten. Perfekt für die ersten Herbsttage. Wer es sommerlicher mag, greift zu Statement-Ohrringen, Tasche im Ethno-Stil und Espadrilles.

Ein Beitrag geteilt von LOVE & URBAN | Janina Pfau (@janina_who) am 28. Nov 2016 um 23:22 Uhr

3. Jeansjacke & Sneaker

Das kleine Schwarze ist auch im Sommer der perfekte Begleiter. Wenn es morgens oder abends frisch wird, sieht eine Jeansjacke in Kombi super aus, Sneaker downgraden den Look. Wer zu Denim-Jacke und Turnschuhen greift, macht jedes superedle Minikleid maximal alltagstauglich.

Ein Beitrag geteilt von Kira Bejaoui (@kirabejaoui) am 17. Apr 2017 um 9:04 Uhr

4. Das Kleid wird zum Rock

Warum sollte man ein Kleid immer nur als Kleid tragen? Vor allem an kalten Tagen kann man ein Kleid super zum Rock umwandeln. Dazu einfach einen langen Pullover oder ein XXL-Sweatshirt über den Einteiler werfen und schon wirkt es, als würdet ihr einen Rock tragen. So lässt sich das kleine Schwarze ganz flexibel einsetzen und macht einen zusätzlich gekauften Rock überflüssig.

Ein Beitrag geteilt von Francesca Lesch ‖ FRANELLE (@franellee) am 29. Jan 2017 um 2:04 Uhr

5. Hemd-Kleid-Kombi

Diese Kombi ist schon jetzt einer DER Trends des Sommers: Hemd unter Kleid. Gemeint sind weiße Blusen mit langen Ärmeln, die unter Kleidern mit Spaghettiträgern getragen werden. Dazu bietet sich natürlich jede Kleiderfarbe an, ganz besonders elegant wird es aber mit einem schwarzen Modell.

Ein Beitrag geteilt von Kira Bejaoui (@kirabejaoui) am 28. Mär 2017 um 13:03 Uhr

6. Bomberjacken

Bomberjacken sind aktuell supertrendy. Kein Wunder also, dass sie auch das kleine Schwarze optimal in Szene setzen. Das weiß auch Valentina Ferragni, die kleine Schwester von Erfolgs-Bloggerin Chiara Ferragni.