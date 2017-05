Schon gewusst? Dafür sind die kleinen Nieten an Jeanshosen wirklich da

Ach, wir lieben Jeans einfach! Schließlich ist kaum ein Kleidungsstück so vielseitig einsetzbar, wie der lässige Denim-Stoff. Ob mit schlichtem Shirt und Sneakers in der Freizeit oder mit Bluse und Blazer ins Büro - eine Jeans kann elegant und sportlich gleichzeitig sein. Kein Wunder also, dass das Kleidungsstück schon mehrfach zum Beliebtesten der Welt gewählt wurde.



Doch das Modell wirft auch immer wieder Fragen auf. Warum jede Jeans das kleine fünfte Täschchen hat, haben wir euch zum Beispiel bereits erklärt. Doch offen bleibt, wozu die kleinen Knöpfe dienen.

Wie nützlich sind die kleinen Knöpfe an Jeans wirklich?

Sind euch diese kleinen metallischen Punkte an jeder Hosentasche auch schon mehrfach ins Auge gestochen? Und habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob sie einen nützlichen Effekt haben? Wir haben für euch recherchiert und sowohl eine veraltete, als auch eine aktuelle Erklärung gefunden:

Ursprünglich waren die Knöpfe tatsächlich dafür da, dass die Jeanstaschen nicht einreißen. Denn auch wenn Denim ein sehr stabiler Stoff ist, wurde lange Zeit eine große Portion Extrahalt benötigt. Immerhin wurden die lässigen Hosen früher vor allem von Arbeitern getragen und deshalb sehr viel mehr beansprucht als heutzutage. Doch bis heute haben sich die kleinen Nieten gehalten. Warum? Tatsächlich sind die Knöpfe im 21. Jahrhundert nicht mehr dazu gedacht, die Taschen vor dem Einreißen zu bewahren, sondern dienen lediglich als Stilelement und sollen die Hosen verschönern. Wer hätte das gedacht?!