Kult-Latschen: Das sind die 5 schönsten Wege, Adiletten zu stylen

1. Jeansshorts & Bluse

Der Sommer ist da, die Sonne scheint: Was könnte da schöner sein, als eine schicke Kombi aus Jeansshorts und luftiger Bluse? Das wirkt sportlich und elegant zugleich. Besonders bequem wird der Look mit den dunklen Adiletten. Wer zunächst dachte, dass diese das Outfit abwerten könnten, sollte bei diesem Anblick eines besseren belehrt werden. Die schicke Kombination obenrum wirkt durch das Schuhwerk herrlich entspannt.

TAKE A SIP☕️ ... Golden Hour in Santa Monica. Get a coffee and enjoy every given moment! | wearing my alltime favorite blue mirrored sunglasses @kaptenandson 💙 #bekapten #itsalwayssunny #ad Ein von LAURA NOLTEMEYER (@designdschungel) gepostetes Foto am 2. Aug 2016 um 23:07 Uhr

2. Der "Denim-Off-Shoulder-Look"

Es ist DAS Trend-Thema in diesem Jahr: Ob als Kleid, Bluse oder Pullover – der Off-Shoulder-Hype hat uns überall begleitet. Besonders schön finden wir die Kombi aus hellem und schulterfreiem Kaschmir-Pullover und zerrissener Boyfriend-Jeans. Optisches Highlight: natürlich die klassisch blauen Adiletten. Unser Lieblings-Look mit den kultigen Latschen!

casual Streetstyle in Mykonos 💙 don't miss this look on the blog ☝🏼️ hope you like it 😘 @liketoknow.it #liketkit http://liketk.it/2oqx3 #hmootd #gucci #dionysus #aylinkoenigtravels Ein von A Y L I N K Ö N I G (@aylin_koenig) gepostetes Foto am 20. Mai 2016 um 12:29 Uhr

3. Zur Flared Jeans

Damit der Look mit den Adiletten nicht billig, sondern stylish wirkt, auf diese zwei Dinge immer achten: Das restliche Outfit sollte ebenfalls Blautöne aufweisen, damit der Farbton aus den Schuhen mit aufgegriffen wird und nicht komplett im Kontrast zu den anderen Kleidungsstücken steht. Der komplette Look soll schließlich harmonisch wirken. Auch wichtig: Die Füße sollten immer gepflegt und die Fußnägel lackiert sein. Wenn man beides beachtet, kann schon fast nichts mehr schiefgehen. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zur angesagten Fransenjeans. In dieser Kombi kann man sich auf jeden Fall sehen lassen.

D O N E 🍾🍾🍾 we are more than happy to be in our new dreamy apartment 💙 http://liketk.it/2oHWS @liketoknow.it #liketkit Ein von A Y L I N K Ö N I G (@aylin_koenig) gepostetes Foto am 3. Jul 2016 um 9:17 Uhr

4. Rock & Weiße Bluse

Noch eine schöne (und sommerliche) Inspiration: die Kombination aus blau-weiß gestreiftem ausgestelltem Rock und kurzer Off-Shoulder-Bluse. Wer zu dem Look noch zu einer hochwertigen Tasche greift, wertet das Outfit zusätzlich auf und macht es absolut alltagstauglich.

💛💗💙💜❤️💚 #ohhVenice #Venezia #Burano #gucci #chloeGirls http://liketk.it/2oJZ3 Ein von Leonie Hanne (@ohhcouture) gepostetes Foto am 8. Jul 2016 um 11:56 Uhr

5. Die "Bikini-Adiletten-Kombi"

Der Klassiker, oder? Im Urlaub oder Freibad dürfen die kultigen Latschen nicht fehlen. Schließlich wurden sie zu diesem Zwecke wohl auch erfunden. Und mal ganz ehrlich? Sind die Gummi-Treter nicht eindeutig bequemer als Flip Flops, die lange als stylish galten, aber oft einfach nur für schmerzhafte Reibungen zwischen den Zehen sorgen? Eben. Ein Must-Have für die Freiluft-Saison.