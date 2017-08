1 Trend, 2 Größen: So kombiniert ihr Längsstreifen-Hosen

Längsstreifen kommen nie aus der Mode und spielen auch in dieser Saison eine große Rolle. Ob gestreifte Kleider, Blusen oder doch eine Hose - der Trend verbreitet nicht nur maritime Stimmung, sondern macht Lust auf Sommer. Wer sich bisher nicht an das auffällige Muster traute, dem zeigen wir, wie leicht sich Streifenhosen kombinieren lassen. Der Look baut sich auf die weiße Streifenhose auf. Das lässige T-Shirt einfach in die High-Waist-Hose stecken, darüber eine Bikerjacke - fertig!