Lederröcke kombinieren: Die schönsten Inspirationen 🖤

1. Lederrock & weiße Oversized-Bluse

Der wohl klassischste Look, wenn es um Lederröcke geht, ist die Kombi mit einer weißen Bluse. Während man vor einigen Jahren noch auf figurbetonte Modelle gesetzt hat, darf das Hemd in dieser Saison gerne locker sitzen und in den Rock gesteckt werden. Das streckt übrigens optisch die Silhouette und schummelt auch kleinen Frauen Endlos-Beine.

2. Lederrock, weiße Bluse & Jeansjacke

Der Sommer hat noch gar nicht richtig angefangen, da steht schon der Herbst in den Startlöchern. Wer sich trotzdem noch ein bisschen Sommer-Feeling mit in die nächste Jahreszeit nehmen möchte, kombiniert bei kühleren Temperaturen eine Jeansjacke zu Rock und Hemd. Strumpfhose und Biker Boots machen den Look zusätzlich herbsttauglich.

3. Wildlederröcke & Basic-Shirt

Keine Lust auf Glattleder? Kein Problem! Genauso angesagt sind auch Modelle aus Wildleder. Die sind perfekt für Einsteiger. Sommerlich wird es mit einem bunten Modell, wer es schlichter mag, kann auch hier zu Schwarz, Braun oder einer anderen gedeckten Farbe greifen. Ebenfalls wichtig für den Einsteiger-Look: das Basic-Shirt. Ein schlichtes T-Shirt fängt jedes auffällige Statement-Piece auf und lässt es edel und sportlich wirken.

4. Lederrock & T-Shirt

Der perfekte Look für einen warmen Spätsommertag: Leder-Mini und langes T-Shirt. Dieser Look wirkt herrlich unkompliziert und lässt sich mit Sneakern oder Boots ergänzen. Aber Vorsicht: Frauen, die etwas kleiner sind, sollten das Shirt immer in den Rock stecken. So wird die Taille betont und die Silhouette gestreckt. Hängt das Shirt dagegen über den Rock, staucht es optisch - perfekt für größere Frauen.

5. Weiße Lederröcke

Die überraschenden Trendfarben in diesem Sommer: Schwarz und Weiß. Auch im Herbst wird sich die Kombi durchsetzen. Wem schwarze Röcke auf Dauer zu langweilig sind, greift einfach mal zur weißen Variante. Wie zum Beispiel Bloggerin Julie Saranana. Die kombiniert einen weißen Glattlederrock zum schwarzen Oberteil. We like!

6. Lederrock & Wollpulli

Nur weil es draußen kälter wird, möchten wir natürlich nicht auf feminine Kleidungsstücke verzichten. Dann kombinieren wir zum Rock einen dicken Wollpulli und einen farblich passenden Mantel. Unseren Lieblings-Look dazu haben wir uns bei Bloggerin Janina Pfau abgeschaut.