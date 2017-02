Styling-Tipps: Diese Leggings-Fehler begehen wir jetzt nicht mehr

1. Zu kurze Oberteile

Wer eine Leggings trägt, sollte immer beachten: Sie ist kein Jeans-Ersatz. Das macht sich vor allem darin bemerkbar, dass Leggings unseren Popo selten gut aussehen lassen und auch im Schritt seltsame Falten werfen können. Deshalb beim Styling immer darauf achten, längere Oberteile, wie eine Long-Blouse, einen Mantel oder einen Oversize-Pullover zur bequemen Hose zu kombinieren. So wirkt der Look sofort eleganter.

2. Schlechte Qualität

Die Leggings soll Bestandteil eines Alltagslooks oder sogar des Büro-Outfits sein? Dann wählt unbedingt ein qualitativ hochwertiges Modell, zum Beispiel in Leder- oder Wildleder-Optik. Solch eine Leggings darf dann ruhig schon mal ein bisschen teurer sein, eben wie eine ganze normale Hose auch. Nur so ist ein hochwertiger Look garantiert und man kann sich sicher sein, dass die Hose weder durchsichtig ist, noch nach wenigen Stunden seine Form verliert.

3. Die falsche Größe

Eine Leggings sollte figurbetont sitzen, das ist oberste Regel. Aber: Zu enge Stoffe, die sogar in die Haut einschnüren, ist, wie bei jedem anderen Kleidungsstück auch, unbequem und unschön. Außerdem ist es wichtig, dass die dünne Hose nicht zu sehr am Knöchel staucht. Das verkleinert optisch. Besser ist es, wenn sie direkt am Knöchel abschließt, was sehr kleine Frauen auch durch ein Umkrempeln der letzten Zentimeter schummeln können.

4. Achtung bei der Schuhauswahl

Leggings, Schlabber-Pulli und dann auch noch dicke Fellboots - das ist zwar bequem, wirkt in der Kombi allerdings ein bisschen ZU praktisch und wenig elegant. Deshalb ist es wichtig, vor allem bei der Schuhwahl aufzupassen, dass der Look nicht allzu lässig und sportlich rüberkommt. Zum Beispiel sind Pumps eine schöne Alternative zu Turnschuhen, ebenso wie Flats oder Overknees. Hier kommen weitere Schuhe, die perfekt zu Leggings passen.

Noch nicht die perfekte Leggings gefunden? Hier kommen unsere Favoriten zum direkten Nachshoppen: