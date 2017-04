Experten-Interview: So stylt man Leinen richtig!

Was macht den Look von Leinen aus? Darf das Material auch knittern? Und zu welchen Mustern sieht Leinen am stylischsten aus? Im Video sprechen wir mit Sanam Mir Abedini, Stylistin Ladies Collection bei C&A. Sie beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Trendmaterial - und wie es richtig gestylt wird!

Was macht den Look von Leinen aus?

Der Hauptcharakter von Leinen sind Falten. Der Stoff, der aus der Flachspflanze gewonnen wird, darf knittern. Das macht den Look lässig und entspannt. Der Stoff ist aus natürlichem Gewebe und daher atmungsaktiv - perfekt für warme Sommertage.

Leinen zu Streifen und wilden Mustern - wie passt das zusammen?

Die Farben sollten miteinander harmonisieren. Ansonsten sieht Leinen zu Mustern toll aus und kann zu unterschiedlichen Prints getragen werden. Wer mit ein paar Speckröllchen zuviel kämpfen sollte, kann Längsstreifen wählen. Die strecken die Silhouette.

Wie stylt man weite Leinenhosen?

Ist die Hose weit geschnitten, sollte das Oberteil eng sitzen und andersherum. Ganz simpel!

Wie packt man Leinen in den Koffer?

Leinen sollte im Koffer gerollt und nicht gefaltet werden. Tipp: Bloß nicht am Ende glatt streichen, so entstehen unnötige Falten und gerade Linien im Stoff. Ist er zu zerknittert, einfach Wasser aufsprühen und den Stoff mit den Fingern glatt ziehen.

Wie wird Leinen in der Waschmaschine richtig gewaschen?

Leinen kann bei Feinwäsche gewaschen werden, ohne dass das Material leidet. Gefärbte Leinenstoffe kalt waschen.

