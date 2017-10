Rock it! Die besten Styling-Tipps für Midi-Röcke

1. Der richtige Schuh

Röcke, dessen Saum auf Höhe der Unterschenkel endet, haben den Effekt, den Körper etwas zu stauchen. Dadurch wirkt man optisch kleiner, als man eigentlich ist. Um dem entgegenzuwirken, kann man bei der Schuhwahl schummeln. Pumps, Heels und Sandaletten mit Absatz strecken, wer nicht auf hohen Hacken laufen mag, kann zu flachen Flats oder Ankle Boots mit zulaufender Spitze greifen. Auch die sorgen dafür, dass die Beine länger gemogelt werden.

Ein Beitrag geteilt von Carolin | Pink Fox (@pinkfoxy) am 18. Jul 2016 um 10:36 Uhr

2. Welches Oberteil zum Rock?

Midi-Röcke, egal ob sie eng oder weit geschnitten sind, brauchen in Kombination immer ein schmal geschnittenes Oberteil. Das kann zum Beispiel eine körperbetonte Bluse sein (die zusätzlich in den Rock gesteckt wird), ein dünner Pullover, ein T-Shirt oder ein Crop Top. Wer auf sein locker geschnittenes Oberteil nicht verzichten mag, der sollte den Bund wenigstens in den Rock stecken, damit immer noch ersichtlich ist, wo die Taille sitzt.

Ein Beitrag geteilt von LOVE & URBAN | Janina Pfau (@janina_who) am 1. Aug 2017 um 11:36 Uhr

3. Jacke, Mantel oder Weste?

Vor allem im Herbst trauen sich viele nicht, den Midi-Rock aus dem Schrank zu holen. Denn: Welche Jacke kombiniert man bloß darüber? Generell gilt: Alles, was die gleiche Länge wie der Rock hat (oder sogar länger ist), wirkt am elegantesten. Auch Westen sind eine schöne Alternative. Kurze Jacken, die auf Hüfthöhe abschließen, sollten dagegen weggelassen werden. Das bringt Unruhe in den Look und wirkt sich negativ auf die Sanduhr-Silhouette aus.

Ein Beitrag geteilt von Carolin | Pink Fox (@pinkfoxy) am 4. Jul 2017 um 11:12 Uhr

4. Der perfekte Sitz

Damit die bereits angesprochene Sanduhr-Silhouette auch betont wird, ist es wichtig, dass der Blick immer auf die Taille gelenkt wird. Das schummelt ein paar Zentimeter dazu und eine Kleidergröße weniger. Gelingen tut dies durch das richtige Oberteil, aber auch mit dem richtigen Sitz des Rockes. Dieser sollte auf Taille abschließen und nicht bis runter zu den Hüften rutschen. Im Zweifel mit einem dezenten Gürtel nachhelfen.

Ein Beitrag geteilt von Nina Schwichtenberg (@fashiioncarpet) am 27. Mär 2017 um 0:09 Uhr

Ihr wollt den Look sofort nachstylen, habt aber noch keinen passenden Midi-Rock parat? Wir haben uns für euch in den Onlineshops umgesehen. Hier kommen unsere Styling-Favoriten:

Doch: Welche Röcke liegen aktuell überhaupt im Trend? Hier verraten wir euch die angesagtesten Rock-Trends des Jahres. Viel Spaß beim Inspirieren lassen: