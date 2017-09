DIESE Modemarken finden Männer an Frauen sexy!

Männer finden es toll, wenn man sich in Designer-Fummel von Prada oder Armani schmeißt? Denkste! Eine Umfrage des Datingportals Lovescout24 hat ergeben, dass Männer den sportlichen Look bei Frauen bevorzugen. Ihre Favoriten unter den Labels: Levi’s (12 Prozent), Nike (11 Prozent) und Adidas (11 Prozent).

Allerdings gaben mehr als die Hälfte der Männer an, dass ihnen Markenmode ziemlich schnuppe ist. Sprich: Männer achten gar nicht so darauf, was wir von welcher Marke tragen. Abgesehen davon, ist es sowieso keine gute Idee, seinen Style anhand von Männervorlieben auszusuchen. Lieber sollte man tragen, was einem selbst ein gutes Gefühl gibt.

Und worauf stehen Frauen?

Laut der Umfrage finden Frauen die Marken Boss (22 Prozent), Levi’s (17 Prozent) und Nike (14 Prozent) an Männern attraktiv. Ist ja schön und gut, so eine Umfrage. Aber sollen wir euch sagen, welche Marke wir WIRKLICH super an Männern finden? Das Label "Ist charmant, treu und hat was im Kopf!" 😉