Die schönsten Mom-Jeans-Looks zum Nachstylen

1. Mom-Jeans zum Blazer





Ein lässiger Blazer zur Mom-Jeans sorgt für ein alltagstaugliches Outfit fürs Büro oder für ein Lunchdate mit den Freundinnen. Das Outfit lässt sich mit hohen Pumps oder Sneakern abrunden. Mit diesem Look könnt ihr nichts falsch machen.

2. Mom-Jeans zum Mantel





In der kühleren Jahreszeit tragen wir einen wärmenden Mantel über der Mom-Jeans. Und was würde besser zu der Hose passen als ein angesagter Karo-Mantel, der das Key-Piece des Outfits ist. Darunter könnt ihr einen farblich passenden und warmen Rollkragenpullover kombinieren. Bei der Wahl der Schuhe seid ihr wieder flexibel: Flache Mules machen den Look eleganter, Sneaker sorgen für einen sportlicheren Dreh.

3. Mom-Jeans zur Statement-Bluse





Statement-Blusen sind gerade in und so stylen wir die Hingucker-Oberteile zur Mom-Jeans und zaubern im Nu einen coolen Look, den ihr abends zum Dinner tragen könnt oder auch im Büro. Die schwarze Bluse zu schwarzen Accessoires wirkt schicker - wer es sportlicher mag, greift zu Sneakern und einer weißen oder blau-weiß-gestreiften Bluse.