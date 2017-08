1 Trend, 2 Größen: Stylish in jeder Größe mit der Mom-Jeans

Sie ist bequem und zaubert eine schöne Silhouette: Die Mom-Jeans ist seit mehreren Saisons nicht mehr aus dem Kleiderschrank wegzudenken. Wer sich bis jetzt nicht an das Jeans-Modell getraut hat, dem zeigen wir, dass die Jeans zu jeder Figur toll aussieht. Bei einer 36/38 stylen wir eine mittelblaue Denim-Jeans zu einer gestreiften, raffiniert geschnittenen Langarmbluse. Diese sollte unbedingt in die Jeans gesteckt werden, damit die Proportionen beibehalten werden. Flats und eine Lederjacke mit Gürtel machen den Look lässig. Große, hängende Ohrringe dazu setzen ein Statement.