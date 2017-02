Kann man mit 50 noch die Outfits der Tochter tragen?

Dawns Motto: "Mode ist Alterslos"

Dawn ist 51 Jahre alt und hat Spaß an Mode und Styling. Das beweist sie auch regelmäßig auf ihrem Blog "The Posh Rock". Doch immer wieder fragt sie sich, ob sie in ihrem Alter auch die gleichen Mode-Trends, die ihre 20-jährige Tochter Emilie trägt, mitmachen kann. Das Motto ihres Blogs ist "Mode ist Altersslos" und dementsprechend lädt sie bevorzugt die gleichen Outfits hoch, die auch ihre Tochter anzieht. Wir finden: Die Outfits stehen beiden super und sehen an jeder Figur einfach vorteilhaft aus. Egal, wie alt man ist! Aber klickt euch durch die Galerie und macht euch selber einen Eindruck von Dawns und Emilies gleichen Outfits.