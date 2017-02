Offene Schuhe auch im Winter tragen? Mit diesen unsichtbaren Socken klappt es!

Welche Frau kennt das nicht: Da würde man auch im Winter zu besonderen Anlässen gerne mal zu High Heels, Ballerinas und Co. greifen, doch die Temperaturen lassen es einfach nicht zu. Dünne Nylonstrümpfe sind keine wahre Alternative und dicke Baumwollsocken machen einen Look einfach kaputt. Was wäre es schön, wenn man Pumps trotzdem mit Socken tragen könnte, diese aber nicht auffallen und quasi unsichtbar sind. Gibt's nicht? Falsch gedacht. Die neuen Socken von Keysocks machen es jetzt möglich.

Socken trotz offener Schuhe - so geht's:

Die US-amerikanische Firma Keysocks hat Socken auf den Markt gebracht, die Zehen und Fersen sowie den Unterschenkel warm halten und gleichzeitig vor Blasen schützen sollen. Das raffinierte daran: Durch einen großen Cut-Out an der oberen Fußhälfte sind die Socken für den Betrachter völlig unsichtbar. Ähnlich wie Füßlinge, die wir im Sommer gerne in Ballerinas tragen, schließen die Socken exakt mit den Schuhen ab und werden so verdeckt. Noch ein Plus: Die Socken sind ebenso hoch geschnitten wie Kniestrümpfe. Dadurch wird auch der Unterschenkel gewärmt und die Socke kann nicht einfach am Fuß verrutschen. Genial!

Redefining business attire 💕 #keysocks #socks #sockswag #sockgame #sockstagram #socksofinstagram #ootd #businessattire Ein von KEYSOCKS (@keysocks) gepostetes Foto am 2. Aug 2016 um 16:49 Uhr

Wo kann man die unsichtbaren Strümpfe kaufen?

Die coolen Strümpfe gibt es in gleich vier verschiedenen Varianten zu kaufen. Für welche man sich entscheidet, hängt von den Temperaturen ab. So reicht das Portfolio von "Winter Warm", über "Barely There" (dt. kaum da), bis hin zu "Classic" und "Weekend Keysocks". Die verschiedenen Modelle haben eine unterschiedliche Materialzusammensetzung, wodurch sie sich an jedes Wetter anpassen - mal kuschelig warm, mal dünn und luftig.

Die Socken kosten pro Paar umgerechnet etwa 9 Euro und sind über den Onlineshop von Keysocks bestellbar. Wer gleich mehrere Packungen nimmt, spart.