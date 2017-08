Outfit fürs Bewerbungsgespräch: Regeln fürs Styling

Regel 1: Dresscode des Unternehmens checken

Du bist unsicher, ob man sich im Unternehmen, in dem du dich vorstellen willst, eher konservativ oder leger kleidet? Dann finde etwas über den vorherrschenden Dresscode heraus und orientiere dich daran. Lässt sich das über das Image und Profil des Unternehmens noch nicht klären, stell dich ruhig mal auf die gegenüberliegende Straßenseite des Eingangs und beobachte, wie deine – hoffentlich – zukünftigen Kollegen zur Arbeit gehen. So bekommst du ein Gefühl dafür, mit welchem Outfit du zum Firmenstil passen und zu deinem Vorstellungsgespräch erscheinen solltest.

Regel 2: Wohlfühl-Outfit wählen

Wenn du dich im schicken Kleid nicht wohlfühlst, weil du sonst ausschließlich Hosen trägst, solltest du überlegen, ob das tatsächlich die richtige Wahl ist. Kannst du dich im ausgewählten Outfit frei und unkompliziert bewegen? Gibt es etwas, das deine Aufmerksamkeit ablenkt, wie einen Kragen, den du zurechtzupfen möchtest, oder einen Saum, an dem du ziehst? Kannst du frei atmen in deiner Kleidung?

Du solltest das Outfit auf diese Aspekte hin "Probe tragen" und eventuell auf etwas zurückgreifen, das schon länger in deinem Kleiderschrank hängt, dich aber stets erfolgreich begleitet hat. Außerdem muss der klassische Blazer nicht immer der Schlüssel zum Erfolg (beziehungsweise zum neuen Job) sein. In vielen Berufen und bei vielen Arbeitgebern würden ein schicker Hosenanzug oder Blazer mit einer Bluse überkandidelt wirken. Dann lieber doch zur Jeans und einem schönen Oberteil greifen. Die Kleiderwahl hängt darüber hinaus davon ab, ob man in seinem Job Kundenkontakt haben wird und ob ein schlichtes Kostüm Pflicht oder doch ein individuelleres Outfit erlaubt ist.

Regel 3: Nicht zu viel Make-up

Einen ausladenden Lidstrich könntest du zwar auftragen, wenn du dich als Amy-Winehouse-Double in einer Künstleragentur bewirbst, in einer Bank ist Glamour-Make-up jedoch völlig fehl am Platz. Hier zeigen wir dir, wie du ein passendes Tages-Make-up schminkst.

Regel 4: Rot ist ein No-Go

Bei deiner Kleiderwahl solltest du die klassische Farbpsychologie berücksichtigen: Rot wirkt aggressiv und dominant. Wenn es um den ersten Eindruck geht, solltest du ein kräftiges Rot also besser meiden.

Schwarz, Grau und Marineblau wirken kompetent und sind besonders in konservativeren Branchen zu empfehlen. In rosa Kleidungsstücken erscheinst du sehr feminin - und wenig überzeugend. Für ein Vorstellungsgespräch also denkbar ungeeignet. Gelb und Orange signalisieren Unruhe und Bewegung und sind ebenfalls nicht ideal. Lindgrün hingegen wirkt frisch, ausgeglichenen und beruhigend.

Regel 5: Nicht zu viel Schmuck

Egal für welchen Job du dich vorstellst, zu viel Schmuck solltest du besser nicht tragen. Dezente Ohrringe, Kette und Fingerring machen sich gut, aber keine blinkenden Klunker à la Material-Girl Madonna. Wichtig: Der Schmuck sollte echt sein, bunter Modeschmuck wirkt unseriös und geschmacklos. Je nach Job sollten zudem sichtbare Piercings entfernt oder versteckt werden. Nicht bei allen Arbeitgebern kommt der Körperschmuck gut an.

Regel 6: Dezenter Duft

Auch wenn du gern in süßen Duftwölkchen den Flur entlangschwebst - im Vorstellungsgespräch solltest du ein frisches, dezentes Parfüm (zum Beispiel mit Orangen- oder Zitrusnoten, die von fast allen Menschen als positiv empfunden werden) wählen. Vor allem schwere orientalische Düfte sind für den Berufsalltag gar nicht geeignet. Sie erfüllen schnell den ganzen Raum und bleiben sehr lange in der Luft hängen. Ein Chef, dem der Duft nicht gefällt, wird seine Abneigung gegen das Parfüm irgendwann automatisch auf dich projizieren.