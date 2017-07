7 Sommer-Outfits, die Cellulite perfekt kaschieren

1. Midi-Röcke

Halblange Röcke die bis zum Knie reichen liegen nicht nur total im Trend, sie umspielen auch wunderbar Hüfte und Oberschenkel. Die wollen wir trotz Sommer schließlich nicht immer in den Fokus rücken. Mit Schlitz, wie Bloggerin Rosie Londoner ihn trägt, wird es doppelt luftig.

2. Kleider aus Spitze

Ein bisschen Haut darf man sehen, aber die Dellen an den Schenkeln nicht? Kein Problem. Röcke, Kleider und sogar Hosen aus Spitze sind sexy, zaubern ein schönes Bein und kaschieren. Spitze ist in dieser Saison übrigens super angesagt, sodass man den Stoff in vielen verschiedenen Varianten shoppen kann.

3. Kimonos

Wer nicht auf die superkurze Shorts verzichten mag und trotzdem seine Kehrseite verdecken will, greift zu einem luftigen Kimono. Die gibt es mit coolen Boho-Stickereien, Häkel-Details oder in Transparent. Letzteres Modell trägt auf diesem Bild zum Beispiel Caro Daur. Wir finden: der perfekte Sommer-Look!

4. Hosen mit XXL-Schlitz

Eine lange Hose bei 30 Grad? Luftig wird es mit weitem Bein, Leinen-Stoff und natürlich XX-Schlitz. Vor allem letzterer ist gerade super trendy. Wir haben uns auch schon ein Modell für den nächsten Urlaub gesichert.

5. Maxikleider

Auch lange Sommerkleider sind perfekt für alle, die trotz heißer Temperaturen nicht so viel Haut zeigen möchten. Je nach Geschmack kann zu einem Modell mit Spaghettiträgern, breiten Trägern oder trendigem Carmen-Ausschnitt gegriffen werden. Wichtig: Je wärmer es ist, desto heller sollte die Farbe des Kleides sein. In Schwarz schwitzt man bekanntermaßen mehr als in Weiß.

6. Transparente Röcke

Haut ja, Cellulite nein: Röcke und Kleider mit transparenten Einsätzen machen beides möglich. Wer sich langsam an diesen Look heranwagen möchte, versucht es am Besten zunächst mit einem Modell in dezentem Schwarz, Blau oder Weiß.

7. Culottes

Ihr habt noch eure Culotte aus dem Herbst parat? Perfekt! Zusammen mit einem kurzen Crop Top sehen sich auch im Sommer super aus, verdecken vermeintliche Problemzönchen und sind dank des lockeren Schnitts schön luftig.