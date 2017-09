Von 35 bis 100 Euro: Das sind die coolsten Parkas der Saison! 🖤

Ein Blick aus dem Fenster verrät es: Der Sommer geht, der Herbst kommt und mit ihm kühle Temperaturen, kalte Brisen und der ein oder andere Regenschauer. Vorbei sind also die Zeiten, in denen man mit gutem Gewissen auf eine Jacke verzichten konnte. Besonders trendy sind in dieser Saison leichte Trenchcoats und klassische Parkas. Da vor allem Letztere ein ganz schönes Loch in den Geldbeutel reißen können, haben wir uns für euch in den Onlineshops umgesehen und günstige Modelle rausgesucht.

In unserer Galerie findet ihr Parkas zwischen 35 und 100 Euro. Viel Spaß beim Durchklicken und Shoppen!