Mini, Midi oder Maxi - so findest du die perfekte Kleiderlänge für deine Figur

Mini: Passt kleinen, zierlichen Figuren

Minikleider, die eine Hand vor dem Knie enden, stehen am besten Frauen, die klein und zierlich sind. So können sie ihre schlanke Figur am besten präsentieren und verschwinden nicht in dem Kleid. Ob Applikationen, farbenfrohe Details oder Stickereien - wie aufwendig das Kleid ist, das obliegt ganz dem Geschmack der Trägerin. Bei einer zarten Figur kann obenrum ganz schön geklotzt werden und auffallen ist hier auch erwünscht. Wichtig bei kleinen Frauen: hohe Sandalen! Am idealsten sind nude-farbene Pumps, die das Bein strecken, aber den Fuß nicht in den Fokus rücken.

Midi: Steht fast allen

Was ein Glück: Diese Länge steht wirklich fast allen Figurtypen. Ob groß, breite Hüfte oder ein paar Pfunde zu viel - Eine Länge knapp über dem Knie sieht bei fast allen super aus. Auch zu Flats und Ballerinas! Was man dabei jedoch beachten sollte: Der Rock sollte nur so lang sein, dass man noch mindestens ein Drittel Unterschenkel sieht. Ein Kleid/Rock bis Knöchellänge empfehlen wir eher schlanken groß gewachsenen. Und hier lautet das Zauberwort für eine definierte Figur: Absatz! Schon ein kleiner Absatz von 5-7 Zentimeter mogelt so ein paar Kilos weg.

Lang: Für große Frauen und die, die auch mal ein paar Pfund zu viel auf den Hüften haben

Um ein paar Pfunde zu verstecken, sind Maxikleider ideal. Solange bodentiefe Kleider nicht hauteng geschnitten sind, können sie ein paar Pölsterchen locker verstecken. Zudem sehen lange Rücke oder Kleider auch zu flachen Schuhen toll aus. Perfekt für die Tanzfläche und super bequem! Große Frauen brauchen schließlich keinen Absatz, um noch ein paar Zentimeter dazu zu mogeln. Da gewinnt eindeutig der Bequemlichkeitsfaktor. Damit der Look an Zartheit nicht verliert, empfehlen wir eine mittelgroße Clutch. Eine Tasche in Beutelform würde das Outfit zu sportlich gestalten.

