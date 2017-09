Cashmere waschen: So pflegt ihr Pullover richtig

1. Wie häufig soll ich meine Pullover aus Cashmere waschen? Das hängt von der Tragefrequenz ab. Spätestens nach jedem vierten Gebrauch. Ansonsten reicht es, den Kaschmir-Pullover über Nacht zu durchlüften. Gönne Cashmere zwischen dem Tragen Ruhe und eine Pause.





2. Kann ich Cashmere in der Maschine waschen? Eine Maschinenwäsche im Wollprogramm ist besser als jede Handwäsche. Nie wärmer als 30 Grad, auf links drehen, die Trommel der Waschmaschine nur halb füllen und bei niedriger Drehzahl, ansonsten entstehen schneller Knötchen, da die Fasern verfilzen.





3. Oder doch lieber Handwäsche? Nur handwarmes Wasser verwenden und den Cashmere-Pulli nie länger im Wasser lassen. Mehrfach mit klarem Wasser spülen - nicht wringen, sondern vorsichtig ausdrücken und in ein Handtuch einrollen.





4. Wie sieht es mit einer chemischen Reinigung aus? Nur keine Chemie. Ausnahme: extrem feiner Strick und gewebte Teile.





5. Welches Waschmittel sollte ich verwenden? Wir empfehlen ein flüssiges Wollwaschmittel beim Kaschmir waschen.





6. Und wie trockne ich Cashmere richtig? Entweder im Trockner mit Kaltluft oder liegend auf dem Wäscheständer mit einem Handtuch als Unterlage.





7. Oh je, ein Fleck! Wie bekomme ich den wieder raus? Auf keinen Fall einweichen und bürsten. Am besten Vollwaschmittel auf den Fleck und ab in die Wäsche.





8. Wie lager ich Cashmere am besten? Am besten dunkel und kühl. Ansonsten wie beim Trocknen immer liegend - nicht hängend lagern.