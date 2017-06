Frau postet Bikini-Selfie: "So sieht es aus, wenn Plus-Size-Frauen shoppen gehen!"

Wenn Designer ihre neuesten Kreationen vorstellen, präsentieren sie diese meist auf dem Catwalk, in schönen Katalogen oder Onlineshops. Getragen werden sie oft von dem gleichen Typ Frau: 1,80 Meter muss sie groß sein und Kleidergröße 34/36 haben. Trotzdem wird man in der Branche nicht müde zu sagen, dass jede Frau tragen kann, was sie will, und dass Mode in jeder Größe angeboten wird. Das stimmt zwar, trotzdem fällt eins immer wieder auf: Werden Kleidungsstücke in Plus-Size-Größen angeboten, stimmen die Proportionen häufig nicht. Darüber klagen Bloggerinnen, wie auch Otto Normalverbraucher. In den sozialen Kanälen findet man haufenweise unglückliche Kommentare zu diesem Thema.

Auch Sonny Turner beschäftigt das. Die Amerikanerin arbeitet als Plus-Size-Model und hat auf ihrem Instagram-Account 122.000 Follower. Dort postete sie vor einigen Tagen ein Foto. Ein Selfie, geschossen aus einer Umkleidekabine. Damit möchte sie zeigen, wie schwer die Suche nach dem perfekten Bikini wirklich ist, wenn man keine typischen Modelmaßen hat, sondern ganz normale Kurven.

Ein Beitrag geteilt von SONNY TURNER (@sonnyturner___) am 27. Jun 2017 um 12:50 Uhr

Der Bikini-Post zeigt sie in drei verschiedenen Posen (im Originalbild muss man sich mit den Pfeilen durchklicken). Von vorne, von der Seite und von hinten. Darauf sieht man: Das Oberteil bedeckt nur knapp die Brüste, lässt sie irgendwie formlos erscheinen und gibt keinerlei Halt. Das Höschen, das sie trägt, ist ebenfalls viel zu knapp. Und das, obwohl sie die größte Größe ausgewählt hatte, die verfügar war, wie sie unter dem Foto schreibt!

"Wie können Modelabel nur Bikinis mit derartigen Größen produzieren und davon ausgehen, dass es einfach keine fülligeren Frauen gibt?", schreibt Turner unter dem Foto. Während ihrer Shopping-Tour fand sie zunächst tatsächlich einfach keinen passenden Bikini. Doch was sie am meisten stört, wie sie selbst sagt, ist der Fakt, dass es für Frauen, die anders bzw. NORMAL gebaut sind, offenbar in vielen Läden keine passende Bademode gibt. Ihr Post hat sofort Tausende von Frauen abgeholt, die ihn nun weltweit teilen und so auf dieses Problem aufmerksam machen wollen.