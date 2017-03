5 coole Wege ein Ringelshirt zu tragen

1.) Streifen zu zarter Spitze macht eine Spitzen-Kombi aus

Das schwarz-weiß geringelte Langarmshirt kann mit einem ganz einfachen Trick schnell aufgepeppt werden. Ein Style-Upgrade bekommt es nämlich, wenn ein weißes spitzenbesetztes Top darüber getragen wird. Eine Statement-Kette oder ein Choker machen den Look gleich noch modischer.

2.) Ein Klassiker verträgt doch gleich einen Zweiten!

Zu einem schwarz-weiß gestreiftem Shirt passt was am besten? Natürlich noch ein weiterer Klassiker! So empfehlen wir zum Shirt einen beigefarbenen Trenchcoat. Damit das Outfit nicht zu klassisch wirkt, kombiniert Julie von Sincerelyjules eine rockige Shorts dazu. So bekommt der Look gleich eine Verjüngungskur.

3.) Das Ringelshirt in Form eines Rollkragenpullovers

Falls es draußen noch ein wenig frisch sein sollte, dann tragen wir doch ein Ringelshirt in Form eines Rollkragenpullovers! Dieser sieht super unter einer Blazerweste aus und hält den Hals noch schön warm. Besonders stylish an diesem Look? Die Hose im Marlenestil mit Bommel-Sneakern! So wird der Klassiker total trendy.

4.) Es muss nicht immer alles schwarz-weiß sein!

Natürlich sieht eine Jeans mit Applikationen auch toll zu einem Ringelshirt aus. Und: Das Streifenshirt muss nicht immer in den typischen schwarz-weiß Tönen daherkommen. Auch in Rot wirkt es schön frisch und maritim. Eine Military-Jacke in Dunkelgrün macht den gewissen Pepp aus.

5.) Der zarte Ballerinastyle

Mode im Stil einer Ballerina wird momentan bei allen Designern gehyped. Auch die Blogger lieben die an Ballett angelehnte Streetwear. So trägt Caro von dem Blog Pinkfoxy zum geringelten Shirt einen zarten Midirock in Cremeweiß und rosa Pumps. Sehr süß dazu: der wuselige High Bun!

Nun habt ihr genug Inspirationen gesammelt, aber das perfekte Shirt fehlt euch? Eine Shoppingauswahl an Ringelshirts findet ihr hier: