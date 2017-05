Diese Röcke finden Männer an Frauen sexy

Nein, es ist nicht nur ein Klischee: Männer lieben es, wenn Frauen figurbetonte Kleidung tragen und so ihre Kurven in Szene setzen. Das bedeutet aber nicht, dass der Rock immer kurz sein muss. Der knielange Bleistiftrock ist eins der beliebtesten Modelle, wenn es nach der männlichen Bevölkerung geht. Denn: Er betont die Proportionen und die Figur, lässt aber noch genügend Spielraum für die eigene Fantasie. So wie dieses Modell von Polo Ralph Lauren, ca. 150 Euro.