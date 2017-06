Shorts für alle: Welches Modell passt zu dir?

1. Kurze Beine

Frauen mit kurzen Beinen sollten darauf achten, dass sie auf Shorts zurückgreifen, die optisch strecken. Extrem kurz geschnittene Modelle mit einem ausgefranstem Saum schummeln ein, zwei Zentimeter dazu. Genauso zaubern Shorts, die am Saum rund geschnitten sind und nach außen entlang kürzer werden, ein optisch längeres Bein.

2. Lange Beine

Glückwunsch! Mit langen Beinen passt dir jede Shorts. Insbesondere sehen Modelle toll aus, die die Beine betonen und eng anliegen. Sie können umgekrempelt, mit Patches bestickt oder mit Spitze verziert sein. Auch High Waist Hosen sehen top aus. Knallige Farben und Muster sind Hingucker und dürfen auch getragen werden.

3. Breite Oberschenkel

Bei breiten Oberschenkeln sollte eine Shorts gewählt werden, die ein wenig länger und lockerer geschnitten ist. Sie sollte auf keinen Fall am Oberschenkel kneifen oder nach oben rutschen. Wählt man ein lockeres, beinumspielendes Modell, darf das Oberteil enger sitzen und in die Hose gesteckt werden. So bekommt man im Nu eine schöne Silhouette. Auf Modelle mit Mustern oder bunten Farben sollte man aber lieber verzichten. Besser: auf dunkle Denim-Töne ohne aufwendige Waschungen oder Längsstreifen setzen.

4. Po und Hüfte

Du hast ein bisschen mehr an der Hüfte und einen gut gepolsterten Po? Super! Denn eine Shorts sieht auch an weiblicheren Kurven klasse aus. Hier sind locker sitzende Modelle im Boyfriend-Stil von Vorteil. Aber auch Skorts, ein Mix aus Shorts und Rock, sowie Shorts mit hoher Taille machen bei diesem Figurtyp was her.