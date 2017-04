Mustermix ist euch zu gewagt? So peppt ihr mit nur einem Muster euer Sommeroutfit auf!

Verschiedene Muster miteinander zu kombinieren, ist ein großer Trend in diesem Frühjahr und Sommer. Doch viele trauen sich nicht, Streifen zu Punkten oder florale Prints zu grafischem Muster zu tragen. Gar nicht schlimm! Wir zeigen euch sechs tolle Sommeroutfits mit nur einem Muster:

Der Rock mit Mustern

Wer sich erst einmal an ein Muster heranwagen will, trifft mit dem gemusterten Rock eine gute Wahl. Er lässt sich leicht kombinieren, macht schlank und ist daher die perfekte Einsteigervariante. Dabei kann der Rock opulent ausfallen, skinny sitzen oder in der schmeichelhaften Midilänge geschnitten sein. Die schönsten Streetstyle-Outfits mit Rock zeigen wir euch in der Galerie oben. Klickt euch durch und schaut euch die stylishen sommerlichen Rockvarianten an.

Das gestreifte Hemd

Das blau-weiß gestreifte Hemd ist ein Mode-Klassiker, auch für euer Sommeroutfit! Mustermuffel, die sich nicht mit verschiedenen Mustern anfreunden können, können auf diese easy Variante setzen. Das gestreifte Hemd zeichnet sich dadurch aus, dass es ganz unterschiedlich gestylt werden kann. Ob zu einer weißen Hose, Shorts oder Rock – das Hemd macht IMMER was her und passt so perfekt zur Sommergaderobe. Versprochen!

Das Maxikleid mit Blumenmuster

Ein langes Kleid mit floralem Muster ist allein schon ein Hingucker. So sollte das Fashion-Piece für sich stehen und nicht noch mit einem weiteren Muster konkurrieren. Für kühlere Temperaturen sieht ein schlichter Rollkragenpullover toll aus. Ansonsten passt dazu natürlich immer Denim oder eine rockige Lederjacke. Wie so ein Outfit aussehen kann, zeigen wir euch in unserer Galerie. Viel Spaß beim Durchklicken!