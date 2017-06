Aufgepasst! Das ist der ultimative SOS-Trick gegen stinkende Schuhe

Der Sommer liegt nicht mehr in weiter Ferne und mit viel Vorfreude halten wir schon jetzt Ausschau nach süßen Sandalen und trendigen Espadrilles. Der Nachteil der warmen Temperaturen: Die Füße schwitzen mehr als sonst, werden klebrig und verteilen so Bakterien im Fußbett. Das Ergebnis sind müffelnde Schuhe, die nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Menschen in unserer Umgebung unangenehm sind.



Doch, was tun? In die Waschmaschine sollte man das Schuhwerk lieber nicht stecken, da sich dabei der Kleber lösen und das Material verfärben kann.

Geruch aus den Schuhen entfernen: So geht's!

Der Trick ist ebenso simpel, wie effektiv. Um den Gestank aus den Schuhen zu entfernen, braucht man nur zwei große Gefrierbeutel. Ideal ist ein Fassungsvermögen von vier Litern und mit Zip-Verschluss. Ob Sandalen, Sneaker oder Loafer – sie werden einfach einzeln im Gefrierbeuteln verstaut, versiegelt und über Nacht ins Gefrierfach gelegt. Am nächsten Morgen rausnehmen, fertig!

Stinkende Schuhe bekämpfen: Deshalb funktioniert es!

Atmungsaktive Stoffe absorbieren die Feuchtigkeit der Füße und liefern so einen optimalen Nährboden für Bakterien. Diese sorgen dafür, dass sich ein unangenehmer Geruch verbreitet. Um den Gestank loszuwerden, müssen die Bakterien abgetötet werden. Das gelingt durch das Einfrieren. Außerdem wird die Feuchtigkeit im Schuhbett quasi ausgetrocknet. Dabei ist es egal, ob es sich um Sandalen, Pumps oder Sneakers handelt. Übrigens: Auch bei Jeanshosen funktioniert dieser Trick super.