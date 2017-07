Diese Fashion-Pieces machen uns schlank!

Knielange A-Linien-Röcke umspielen Hüften und Oberschenkel sanft. Kombiniert möglichst hohe Schuhe dazu, das lässt die Figur schmaler und länger wirken. Wer sehr kräftige Hüften hat, verzichtet lieber auf plakative Prints und greift zu unifarbenen Modellen.



Funktioniert immer: Auch Empirekleider in A-Linie sind eine gute Wahl, vor allem, wenn die Kleider unterhalb der Taille in Falten gelegt sind. Hosen sollten gerade geschnitten sein und möglichst auf der Hüfte sitzen. Wenn man Röhre tragen möchte, unbedingt in Kombination mit Longpullis oder Tuniken.



Achtung, drei Trends auf einmal: Grauer Jeansrock in A-Linienform mit Knopfleiste von Vero Moda, ca. 20 Euro.