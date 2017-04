Weiße Hosen: So kombinierst du sie richtig!

Weiße Hosen gehören genauso zum Sommer wie Sandalen und Shorts. Richtig kombiniert wirken sie elegant und passen zu jeder Gelegenheit. Ob im Büro, zur Grillparty oder zum Strandbesuch - eine weiße Hose gehört in den Kleiderschrank jeder Frau. Doch die hellen Teile haben auch ihre Nachteile: Sie sind nicht besonders leicht zu stylen. Greift man zu den falschen Schuhen oder einem unpassenden Oberteil, wirkt der helle Stoff schnell unvorteilhaft.

Weiße Jeans kombinieren: So geht's

Ein weitverbreiteter Trugschluss, wenn es um weiße Hosen geht: Dazu passt jedes Oberteil in jeder Farbe. Falsch! Da eine weiße Hose immer sommerlich und frisch wirkt, sollte das Oberteil zu diesem Stil passen. So sehen Oberteile in dunklen Farben selten gut aus. Besser sind Shirts, Tops und Blusen in Mint, Rosé, Himmelblau oder hellen Grautönen. Toll sind auch lange, fließende Blusen, maritime Streifenshirts und andere schlichte Muster. Auch ein Outfit komplett in Weiß kann toll aussehen.



Gleiches gilt übrigens für die Schuhe. Schwarze, klobige Schuhe gehen zur weißen Hose gar nicht. Auch mit Stiefeln, Stiefeletten und Ankle Boots sollte man vorsichtig sein. Besser sind Pumps, Keilsandaletten, leichte Sneakers oder flache Sandaletten. Am besten in zarten Farbtönen wie Beige, Rosa oder Hellbraun.

Weiße Hosen: Das sind die No Go's

Eine zu enge Hose: Schwarze Hosen machen die Beine schlanker. Weiße Hosen machen die Oberschenkel dagegen optisch breiter als sie sind. Wenig schmeichelhaft wirkt es daher, wenn die Hose auch noch zu eng ist. Wer sich beim Kauf unsicher ist, sollte lieber zu einer gerade geschnittenen Hose greifen. Skinny Jeans verzeihen kein Pfund zu viel.



Die falsche Unterwäsche: Dass wir bei einer hellen Hose nicht zu schwarzen Pants greifen, sollte klar sein. Damit die Unterwäsche möglichst unsichtbar bleibt, greifen viele Frauen zu beigefarbenen Slips. Diese sind aber oft nur die zweitbeste Lösung. Wir empfehlen Unterwäsche in Weiß. Dadurch, dass Slip und Jeans den gleichen Farbton haben, hebt sich die weiße Wäsche nicht ab.



Oberteile in Neonfarben: Auch wenn Weiß generell zu jeder Farbe passt, zur hellen Hose können Shirts in knalligen Neonfarben einen Look billig wirken lassen. Besser sind helle Pastelltöne. Aktuell im Trend liegen übrigens Hellrosa und Hellblau.

Weiße Hosen: Die schönsten Looks

