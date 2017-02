Getestet: Umkleiden verschiedener Modemarken im Check

Komfort: Der Umkleide-Bereich ist vom restlichen Store gar nicht so sehr abgetrennt. Es wirkt eher wir ein großes Wohnzimmer. In der Kabine selber ist es dann sehr wohnlich: Ausgestattet mit einer stoffbezogenen Bank und einem Bild an der Wand bietet die Kabine genügend Platz, damit ich mich ausbreiten kann. Besonders schön fand ich den gestreiften Vorhang, der mit ein bisschen Schwung zugezogen werden kann.

Wohlfühlfaktor: Ich fühle mich gleich wohl. Der beige Teppich bietet Gemütlichkeit, das helle Rosé an der Wand hätte ich am liebsten auch als Schlafzimmer-Wandfarbe.

Spiegel und Licht: Auch die Spiegel sind großzügig. Der Frontspiegel schmeichelt ein bisschen. Der Rückspiegel lässt sich verschieben, je nachdem, welchen Teil des Körpers ich mir genauer ansehen möchte. Das Licht ist schön hell und fällt von oben sowie von den Seiten weich.

Fazit: Ich fühle mich echt pudelwohl in der Kabine. Sie lädt zum Verweilen ein und strahlt Ruhe und Entspannung aus. Der Vorhang mit den Längsstreifen mogelt auf dem Foto schlanke Beine.