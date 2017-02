Warum Damenunterhosen ein Täschchen im Schritt haben

Unsere Unterwäsche ist stets unser treuer Begleiter. Sie schützt uns, pusht und ohne würden wir uns irgendwie nicht richtig angezogen fühlen, oder? Bestimmt ist euch auch schon einmal beim Betrachten von Damenslips die kleine "Tasche" aufgefallen, die sich genau im Schritt befindet.



Dieses extra Stück Stoff ist innen im Slip am Stoff eingenäht. Fälschlicherweise wird in Foren oft gefragt, was diese "Tasche" für eine Aufgabe hätte. Korrekterweise kann hier allerdings nicht von einer Tasche die Rede sein. Es handelt sich bei dem Stück Stoff mit Öffnung weder um ein Geheimfach für Wertsachen, noch um eine Zwischenablage für Tampons.



Die Antwort ist so simpel wie logisch: Das extra Stück Stoff dient der Verstärkung des Slips im Schritt. Das kann durchaus hilfreich sein, wenn ihr zum Beispiel Binden tragt, da eine einzige Schicht Stoff instabiler ist und Hygieneartikel so verrutschen können.



Außerdem haben Frauen in der Regel Ausscheidungen über die Scheide, die sie nicht steuern können, wie zum Beispiel Scheidensekret, das durch die extra Lage Stoff gut aufgenommen und eingeschlossen wird. Ihr seht, die Tasche hat also praktische und hygienische Gründe und sollte in keiner guten Unterwäsche fehlen.