Geklärt: Darum haben Frauen immer winzigkleine Hosentaschen

Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Während Männer selbst das größte Smartphone locker in ihre Hosentasche kriegen, ist bei unseren Hosen oft kaum genug Platz für ein paar Geldmünzen. Total ungerecht - warum haben wir immer viel kleinere Taschen? Es gibt tatsächlich einen Grund, warum Frauen nie so tief in die Tasche greifen können - im Video siehst du, was hinter der vermeintlichen "Mode-Verschwörung" steckt!