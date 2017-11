Kuschelig warm! Die schönsten Winter-Outfits auf Pinterest

1. Lagen-Look mit Rollkragenpulli

Ein dicker Rollkragenpullover bekommt durch einen simplen Trick ein Style-Update. Einfach unter den dicken Strick ein Shirt stylen - ein gemustertes Oberteil sorgt dabei für einen gekonnten Kontrast.

2. Boyfriend Pulli zum Midirock

Auf euren Falten- oder Midirock müsst ihr auch im Herbst nicht verzichten. Einfach einen Boyfriend Pulli über euren Rock tragen und schon wird der Look kuschelig und ist trotzdem cool. Wahlweise kann der Look mit einer Strumpfhose noch wettertauglicher gemacht werden.

3. Longbluse zu Overknees

Eine Longbluse wird in Kombination mit Overknee-Stiefeln und einer blickdichten Strumpfhose herbsttauglich. Ein Pullover über der Bluse sorgt für eine spannende Layering-Optik.

4. Long Cardigan zur Skinny Hose

Eine lange Strickjacke ist nicht nur ungemein kuschelig bei kaltem Schmuddelwetter, sondern kann auch leicht zu einem coolen Winter-Outfit gestylt werden. Einfach zu dem Cardigan eine Skinny Hose, zum Beispiel eine Leder-Leggings, kombinieren und bequeme Sneaker dazu. Der Oversize Blazer über der Strickjacke macht den Look komplett - dabei darauf achten, dass dieser kürzer als die Strickjacke ist. Farblich aufeinander abgestimmt sieht der Look besonders gut aus.

5. Bundfaltenhose zur Oversize Cardigan

Bundfaltenhosen sind absolute Lieblinge in dieser Saison und sind auch abseits des Büros ein Must Have. Wie man die einst strenge Hose, alltagstauglich tragen kann, beweist der Look mit Oversize Cardigan und lässigem Shirt. Darüber ein Schaltuch und der Look passt in den Herbst und Winter.