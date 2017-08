"The Lena Shop": Lena Meyer-Landrut launcht eigenen Onlineshop

Mit Jeans, Sneakern und coolen T-Shirts kennen wir Lena Meyer-Landrut. Die junge Sängerin liebt ihren entspannten und lässigen Style und ihre Fans feiern sie dafür. Auf ihren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel Instagram, teilt sie private Einblicke und bekommt dort vor allem für ihren Look Komplimente. Für mächtig Aufruhr sorgte Lena deshalb vor einigen Tagen, als sie bei Instagram plötzlich einen zweiten Instagram-Account mit dem Titel "the official lena shop" anlegte.

the official lena shop: So sieht die Kollektion aus

Was wir bislang darüber wissen? Die Kollektion besteht aus Unisex-Mode. Mit dabei sind coole Hoodies, schlichte Shirts und Caps. Einige Teile sind mit Songtexten der 26-Jährigen bedruckt, manche zeigen ein Bild der Sängerin. Die Preise der Kleidungsstücke sind aktuell leider noch nicht bekannt. Weitere Infos wird es aber bereits am 15. August ab 19 Uhr geben - dann geht die Website live.

Wir zeigen euch hier schon vorab einige der Merchandise-Stücke:

