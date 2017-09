1 Trend, 2 Größen: So stylt man Cashmere bei jeder Kleidergröße

In diesen Look würden wir am liebsten direkt selbst reinschlüpfen! Gemütlicher geht kaum: die locker geschnittene Kaschmir-Hose ist im Herbst wunderbar warm und zaubert durch den hohen Bund eine schmale Silhouette. Um diese noch zu unterstreichen, kombinieren wir dazu eine hellblaue Bluse, die vorne in den Bündchen gesteckt werden kann - das lenkt den Blick auf die schmale Taille. Edel wirkt das Outfit durch den langen Mantel in Hellgrau, sportlich durch die flachen Sneaker. Abgerundet wird der Look durch schlichteren Schmuck, bestehend aus zierlichen silbernen Ringen. Fertig ist der Freizeitlook!