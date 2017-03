6 schöne Frühlingstrends, die wir uns bei den Promis abschauen

1. Die neuen Hemden

Ob im Off-Shoulder-Look wie Model Lena Gercke, mit femininem Bubikragen oder Schleifenverzierungen: Blau-weiß gestreifte Blusen und Hemden liegen im Frühling absolut im Trend. Das sehen auch deutsche Promis und Fashionistas so. In den Look von Lena Gercke, die das Hemd mit Skinny Jeans und schwarzer Samttasche kombiniert, haben wir uns sofort verguckt.

2. Netzstrümpfe

Wir waren uns erst nicht sicher, ob sich dieser Trend wirklich durchsetzen würde. Aber wir müssen zugeben: Netzstrümpfe sind offiziell zurück. Blogger haben die Kombination Netzstrumpfhose unter Destroyed Jeans für sich entdeckt. Sängerin Lena greift lieber auf Knöchelsocken zurück und kombiniert sie mit Minikleid und Sneakern.

3. Trendfarbe Rot

Dass uns rote Kleidungsstücke jünger schummeln, haben wir schon berichtet. Doch darüber hinaus stellen wir fest, dass sich der Ton auf Instagram gerade zur neuen Trendfarbe entwickelt. Wie schön ein roter Kaschmirpullover in Kombination mit rotem Kussmund aussieht, zeigt uns Sängerin Grace Capristo.

4. Der Jeansrock

Denim feiert in diesem Jahr sein großes Revival. Das haben uns die großen Designer schon im letzten Jahr verkündet und sie haben Recht behalten. Latzhosen, Jeanshorts, Blusen aus Denim und natürlich der Minirock: Sie alle dürfen in diesem Frühling wieder rausgeholt werden. Das ließ sich Moderatorin Annemarie Carpendale nicht zweimal sagen und kombiniert zum Jeansmini noch einen weiteren Trend: Pastellrosa.

5. Mini-Bags

Kleine Handtaschen sind praktisch, leicht zu tragen und einfach zuckersüß. Wie stylish und trendy sie sind, zeigt Johanna Klum. Die Moderatorin kombiniert ein pinkes Modell zur Culotte in Pastellrosa und Kaschmirrolli.

6. Samt

Samt war DER Trend-Stoff des vergangenen Herbstes, doch Marie Nasemann beweist: Stiefeletten aus dem weichen Stoff lassen sich auch im Frühling wunderbar tragen. Der einzige Unterschied wird bei der Farbe gemacht. Während wir die Boots vor ein paar Monaten noch in Schwarz und Grau sahen, müssen es jetzt helle Farben wie Rosa oder Beige sein.