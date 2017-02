amfAR-Gala: Die 10 schönsten Looks vom Roten Teppich

Die Nonprofit-Organisation amfAR ("American Foundation for Aids Research") veranstaltet regelmäßig Benefiz-Galas in Mailand, Cannes und auch New York. Hier werden Spenden gesammelt, um die HIV- und Aids-Forschung zu unterstützen. Für den guten Zweck werden Weltstars aus Film, Mode und Musik eingeladen, die sich aufmerksamkeitsstark in Traumroben auf dem Roten Teppich inszenieren und so weltweit die Aufmerksamkeit auf diese wichtige Charity-Party lenken. Am 08. Februar war es im Rahmen der New York Fashion Week wieder soweit: Stars wie Naomi Campbell, Heidi Klum und Scarlett Johansson haben sich am gestrigen Abend die Klinke in die Hand gegeben. Wir haben die zehn schönsten Outfits der Damen des Abends auf dem Roten Teppich für euch zusammen gestellt.