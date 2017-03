Arket: Das wissen wir über die neue Marke von H&M

Schon 2015 war darüber spekuliert worden, dass H&M an einer neuen Marke arbeitet. Jetzt vermeldet das Branchenmagazin Business of Fashion exklusiv, was der schwedische Textilriese so lange geheim gehalten hat. Im Frühherbst soll der erste neue Shop der Marke Arket öffnen - und zwar in London in der Regent Street. Laut H&M soll der Landen "ein moderner Marktplatz sein".



Alle bislang bekannten Infos zu Arket im Überblick:

Bei Arket sollen Produkte für Damen, Herren und Kinder verkauft werden. Auch eine Home-Kollektion gehört zu Angebot.

Neben originären Arket-Teilen soll auch eine Auswahl an Produkten anderer Marken verkauft werden.

Der Fokus soll auf Qualität und einfachen, zeitlosen und funktionalen Designs liegen.

Laut Urika Bernhardtz, Creative Director von Arket, setze man auf den Ansatz "style beyond trend". Die Entwürfe sollen relevant, modern und frisch sein, aber nicht trendgetrieben.

Die Preisrange wird nach Unternehmensangaben etwas höher sein als bei H&M.

Der erste Arket-Shop wird im Spätsommer oder Frühherbst in London öffnen. Zeitgleich startet der Onlineshop arket.com der 18 europäische Länder bedienen wird.

Laut H&M-Angaben sind weitere Läden geplant. In Deutschland soll demnach München als Standort im Gespräch sein, darüber hinaus sollen Filialen in Brüssel und Kopenhagen eröffnet werden.

In einigen Filialen soll es Cafés geben, die angesagte Gerichte der "new Nordic cuisine" servieren werden.

Der Name Arket bedeutet auf Schwedisch "Blatt Papier". "Das bezieht sich auf unsere nordische Tradition mit ihrem funktionalen, dauerhaften Design und symbolisiert auch im übertragenen Sinne das weiße Blatt Papier, das Gefühl von Optimismus und die vielen Möglichkeiten, die wir gespürt haben, als wir die Marke entwickelten”, erklärt Ulrika Bernhardtz von Arket.

Das Konzept des neuesten Zuwachs in der H&M-Familie klingt auf jeden Fall spannend. Wir sind gespannt, wie sich Arket von anderen Angeboten der H&M-Gruppe wie &Other Stories, Cos, Monki und Weekday unterscheiden wird - und freuen uns schon auf die erste Eröffnung in Deutschland.

So wird das Logo der neuen Marke aussehen: