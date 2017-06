Dieser Badeanzug ist stylish und schummelt die Pfunde weg

Winterspeck wegschummeln

Gerade kuschelten wir uns noch in unseren dicken Winterpulli und schon sorgt die Sonne für warme Temperaturen und Sommer-Feeling. Doch wenn ihr euer Fitnessprogramm in den letzten Monaten auch vernachlässigt habt, müsst ihr trotzdem nicht auf den Ausflug an den See verzichten. Wir greifen getrost auf Bandeau-Badeanzüge zurück, die unsere Pfündchen zu viel wegschummeln und trotzdem gut aussehen.

Schlanke Silhoutte mit Bandeau-Badeanzug

Der Bandeau-Badeanzug verdeckt die Bauchpartie und zaubert so eine schöne Silhouette, die uns optisch schlanker mogelt. Ob mit Trägern für mehr Halt des Dekolletés oder ohne - der neue Badeanzug-Trend kaschiert nicht nur unsere Problemzone, sondern kommt stylish mit Schnürung, Laser-Cuts oder angesagtem Vichykaro daher.