Berlinale 2017: Die Tops und Flops

Maggie Gyllenhaal sitzt dieses Jahr in der Berlinale-Jury. In einer Rede zur Eröffnung gab sie sich angesichts der aktuellen Situation in ihrer Heimat USA kämpferisch: "Ich habe das Gefühl, es ist eine tolle Zeit, als Amerikaner bei einem internationalen Festival zu sein. Ich möchte alle wissen lassen, dass es viele Menschen in meinem Land gibt, die bereit sind, Widerstand zu leisten." Dafür hat sie so viel Applaus verdient, dass wir über dieses komische rosafarbene Nachtgewand einfach mal hinwegsehen - okay?