Heidi Klums schaurig schöne Halloween-Kostüme der letzten 17 Jahre 🙀

Letztes Jahr überrascht Heidi Klum mit fünf weiteren Doppelgängerinnen. Wer ist da wer? Die fünf Mädels sehen Heidi wie aus dem Gesicht geschnitten aus.

Je näher wir dem gruseligsten Tag des Jahres rücken, umso gespannter sind wir, was sich Heidi für dieses Jahr hat einfallen lassen. Auf Instagram zeigt sie bis jetzt nur kurze Videos, in denen ein schleimig-grüner Abdruck von ihren Händen genommen wird. Mutiert sie am 31. Oktober zum Hulk oder lockt sie uns damit auf eine falsche Fährte? Spätestens an Halloween wissen wir Bescheid!