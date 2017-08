OMG! Das ist der hässlichste BH der Welt

Neuer Trend?

Als wir nichtsahnend durch unseren News-Feed scrollten, stockte uns mal kurz der Atmen als wir DAS entdeckten: ein BH, der um die Brüste und den Nacken gewickelt wird und leider alles andere als schön aussieht. Haben wir was verpasst?

Handtuch für die Brüste

Das sogenannte „Ta-Ta Towel“ aus Frottee erinnert nicht nur an ein Handtuch, welches zweckentfremdet wurde, sondern soll genau so eingesetzt werden. Frauen mit großen Brüsten sollen mithilfe des Handtuch-BHs nicht mehr unter ihren Brüsten schwitzen. Doch geht das bitte auch ohne so einen hässlichen Sack um die Brüste?!

BH des Grauens

Erfinderin Erin Robertson kam an einem heißen Tag in Los Angeles auf die sehr spezielle Kreation. Auch wen die Idee dahinter sicherlich eine gute ist, wir möchten bitte nicht mit einem Fetzen Frottee herumlaufen müssen. Angenehme und vor allem hübsche Bralettes tun es doch auch, oder?