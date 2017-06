Dieses Kleidungsstück werden wir alle im Sommer tragen

1.) Die Einsteigervariante

Die wahrscheinlich alltagstauglichste Variante: Das offene Blazerkleid zu einer Shorts oder einer schwarzen Skinny Jeans macht den strengen Blazer-Look lässiger. So passt auch ein entspanntes Shirt oder Tanktop perfekt drunter. Ob Afterwork oder ein Restaurantbesuch – das geöffnete Blazerkleid ist ein Kleidungsstück, welches für viele Gelegenheiten perfekt passt.

2.) Die fortgeschrittenere Variante

Zu Overknees sieht das Blazerkleid sehr sexy aus. Trotzdem wird nicht zu viel Haut freigelegt. Eine tolle Stylingmöglichkeit also für alle, die sich zwar an dem Trend herantrauen, aber Furcht haben, zu viel des Guten offen zu zeigen. Wichtig: Overknees und Blazerkleid aus der gleichen Farbfamilie wählen. Flache Overknees machen den Look entspannter.

3.) Die Profi-Variante

Wer kann, der kann! Frauen mit schlanken Beinen greifen zu Blazerkleidern in Kombi mit Sneaker mit Bastabsatz oder High Heels. So wird das Outfit zum garantierten Hingucker. Die Frage danach, ob sie was drunter trägt oder nicht, kann allerdings nur die Trägerin auflösen. Ein ziemlich heiße Kombination, wenn man zu einem Dinner-Date mit seinem Schatz eingeladen ist. Fürs Büro oder zum Bewerbungsgespräch raten wir allerdings ab. Dafür wirkt das Blazerkleid in der Profi-Variante dann doch zu unseriös.

