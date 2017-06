Bye bye, Bomber! DIESE Jacken sind im Sommer angesagt

Ein Beitrag geteilt von Mary Seng (@happilygrey) am 24. Mai 2016 um 13:00 Uhr

Was haben sie im letzten Jahr für einen Hype ausgelöst: Bomberjacken. Ob Blogger, Promis oder Normalos - keiner war vor der Trendjacke sicher. Selbst im Winter konnte man sich von dem Fashion-Piece kaum lösen und wechselte bei Schnee und Eis zur wetterfesten Variante mit Fake Fur oder Daunen.

Nur um in diesem Sommer zu merken: Die oversized geschnittenen Modelle sind ab sofort wieder out. Auch ihre bisher einzigen Konkurrenten - die Jeansjacken - spielen in dieser Saison nicht mehr um die Fashion-Krone mit. Absolut angesagt dagegen: Boho-Jacken. Die romantisch verspielten Jacken sind schon jetzt DER Hingucker in sozialen Netzwerken.

Wir ♥︎ den Hippie-Style!

Wenn man sich die Trendbarometer Instagram und Pinterest anschaut, wird eins sofort deutlich: Boho-Jacken sind DER neue Jacken-Trend. Dabei handelt es sich um farbenfrohe Jacken mit ganz vielen Stickereien, aufwendigen Perlenverzierungen und natürlich haufenweise Bommeln und Quasten. Da kommt sofort sommerliches Hippie-Feeling auf!

Das Schöne an den Modellen? Sie lassen sich zu jeder Gelegenheit wunderbar kombinieren. Ins Büro lässt sich zum Beispiel eine schwarze Hose und eine weiße Bluse wunderschön durch eine Boho-Jacke aufpimpen. Zum Shopping-Trip kann man sie übers Kleid kombinieren und wer eine längere dünne Jacke wählt, kann sie sogar als Strandkleid überm Bikini tragen.

Auch hier gilt wie bei jedem Trend: Wer sich langsam an den Trend rantasten möchte, wählt erstmal schlichte Basic-Stücke zur bunten Jacke. Je öfter man sich an den Look traut, desto mutiger kann man mit dem Mustermix werden. Ihr wollt wissen, wie die Profis diesen Look stylen? Wir haben euch die schönsten Looks von Instagram zusammengesucht:

Ein Beitrag geteilt von Lemon Blonde (@kathleen.post) am 6. Jun 2017 um 8:26 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Lisa DiCicco Cahue 👠 (@lisadnyc) am 15. Apr 2017 um 7:33 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Emma Hill | EJSTYLE (@emmahill) am 1. Mai 2017 um 9:35 Uhr