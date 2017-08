Button Down Dress: Dieses Kleid bringt uns den Sommer zurück

Ein Beitrag geteilt von Lucy Williams | Fashion Me Now (@lucywilliams02) am 12. Jun 2017 um 12:00 Uhr





90er-Jahre lassen grüßen

Das Button Down Dress ist nicht neu und verzeichnete bereits in den 90er-Jahren einen Trend. Dabei ist das Button Down Dress nichts anderes als ein durchgeknöpftes Kleid, welches sich jedoch bei warmen Temperaturen von seiner besten Seite zeigt. Auch in diesem Sommer ist das luftige Kleid erneut unverzichtbar geworden, wie uns gleich mehrere Bloggerinnen vormachen.



Ein Beitrag geteilt von Viola Bergström (@violabergstrom) am 19. Mai 2017 um 23:57 Uhr





Von wegen zugeknöpft

Die Vielfalt der Kleider ist nahezu unendlich - ob mit Spaghettiträgern, in der Midi-Variante oder doch als Minikleid - entscheidend ist die durchgehende Knopfleiste an der Vorderseite. Dabei lässt sich mit den Knöpfen spielen - wer es im wahrsten Sinne lieber zugeknöpft mag, knöpft das Kleid bis oben hin durch und kombiniert es zu einem Blazer oder Cadigan. Der klassischere Look ist ideal fürs Büro und wirkt nicht zu unangezogen. Bei wem es luftiger zugehen darf, kann die Knöpfe aufgeknöpft lassen und so mit dem Ausschnitt spielen.



Luftiger Begleiter im Sommer

Das Button Down Dress besteht meistens aus natürlichen Materialien wie Baumwolle oder Leinen und bringt uns dadurch nicht ins Schwitzen. Vielmehr ist das Kleid der perfekte Begleiter an heißen Tagen.



Hier könnt ihr das Button Down Dress nachshoppen:



Ein Beitrag geteilt von Alex Stedman (@thefrugality) am 18. Jun 2017 um 1:30 Uhr