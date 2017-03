Schon gewusst? DIESE beliebte Modekette bietet Handy-Aufladestationen an!

Das kennen wir doch wirklich alle: Man verlässt das Haus, wird den ganzen Tag unterwegs sein und von da an checkt man alle paar Minuten den Handyakku, damit man nicht plötzlich ohne dasteht. Diese Angst kennt anscheinend auch Mode-Riese C&A und bietet seinen Kunden deshalb einen ganz besonderen Service an. Jeder Kunde darf an speziellen Handy-Aufladestationen seinen Akku fit machen. Wie praktisch!

Einziger Haken an der Sache: Bislang ist dieser Service wenigen C&A-Shops in Deutschland vorbehalten. Doch das Angebot scheint von den Kunden so gut angenommen zu werden, dass das Modeunternehmen auch andere Shops aufstocken möchte. Schon diesen Frühling sollen weitere Läden um das Shop-Konzept erweitert werden. Wir verraten euch, in welchen Filialen man fündig wird und wo man zukünftig ebenfalls Aufladestationen finden kann.

Ist eure Stadt auch dabei?

Diese C&A-Stores verfügen bereits über Akku-Stationen:

Delmenhorst

Eiche

Lörrach

Oberhausen

Bamberg

Traunstein

Diese Shops werden im Frühjahr 2017 noch aufgestockt:

Berlin Gropius

Sulzbach

Bamberg Hallstadt

Jena

Heide

Friedrichshafen

Lindau

Ihr fragt euch, wie man sich diese Aufladestationen bildlich vorstellen kann? Dieses Foto aus einem Store verrät es euch: Rechts neben der Schaufensterpuppe sind die Boxen mit dem Handy-Anschluss, direkt hinter dem Sofa. Wir könnten uns übrigens vorstellen, dass sich darüber vor allem männliche Shopping-Begleiter sehr freuen werden.