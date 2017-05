Cannes 2017: Die schönsten Inspirationen für unseren Sommerlook

Stars zeigen Trends von morgen

Alle Augen sind auf die Stars gerichtet, die in Cannes in traumhaften Roben über den Roten Teppich schreiten. Auch abseits des langen Teppichs des Palais des Festivals et des Congrès zeigen die Hollywood-Schönheiten was bald angesagt ist. Wir lassen uns gerne von Emily Ratajkowski, Elle Fanning und anderen Schönheiten für unser Sommeroutfit inspirieren.

Korsagenkleid à la Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski fühlt sich schon wie eine echte Französin und machte in einem schwarzen Korsagenkleid eine bezaubernde Figur. Eine angesagte Korbtasche und Sonnenbrille machen den Look sommertauglich.





Leuchtender Hingucker in Orange

Schauspielerin Jessica Chastain wurde in einem orangefarbenen Overall zum leuchtenden Blickfang. Die XL-Schleifen an den Trompetenärmeln sorgen für das gewisse Etwas. Dazu Metallic-High-Heels und das Outfit kann sich sehen lassen.







Trend Wickelbluse

Lily Collins kombinierte gleich mehrere Trends für den Sommer: Wickelblusen sind ein Muss, ebenso wie One-Shoulder-Oberteile und voluminöse Ärmel. Dazu trug die Schauspielerin einen nudefarbenen Paillettenrock.