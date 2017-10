Kennt ihr sie alle? DAS sind die 7 erfolgreichsten Influencer der Welt

1. Chiara Ferragni, "The Blonde Salad"

Klar, sie ist die unangefochtene Königin, wenn es ums Blogger-Business geht. 2009 fing sie mit dem Schreiben an und gründete ihre Website "The Blonde Salad". Heute, acht Jahre später, beschäftigt sie ein 20-köpfiges Team, das sich nur mit ihr, dem Blog und natürlich den Social-Media-Kanälen beschäftigt. Die Italienerin ist Markenbotschafterin für viele verschiedene Marken, unter anderem Pantene Pro-V, hat ihre eigene Luxus-Modekollektion gelauncht und macht seit Kurzem auch noch Accessoires. Alles, was die 30-Jährige anfasst, scheint zu Gold zu werden. Das Forbes Magazine wählte Chiara Ferragni zur erfolgreichsten Influencerin der Welt. Zu Recht? Immerhin erwirtschaftete sie mit ihrem Unternehmen bereits im Jahr 2015 stolze neun Millionen Dollar Umsatz.

Ein Beitrag geteilt von Chiara Ferragni (@chiaraferragni) am 5. Okt 2017 um 1:30 Uhr

2. Leandra Medine, "Man Repeller"

Kaum weniger erfolgreich: Leandra Medine. Die machte mit ihrem Blog "Man Repeller" auf sich aufmerksam und fällt vor allem dadurch auf, dass sie nicht immer der gängigen Norm entspricht. Sie ist humorvoll, nimmt sich und ihre Looks nicht allzu ernst, probiert gerne Neues aus und legt teilweise sehr gewagte Outfits vor. Seit sieben Jahren bloggt die New Yorkerin und hat sich mittlerweile ebenfalls ein eigenes Redaktionsteam aufgebaut.

Ein Beitrag geteilt von Leandra (Medine) Cohen (@leandramcohen) am 24. Jul 2017 um 16:04 Uhr

3. Danielle Bernstein, "We Wore What"

Ihr Markenzeichen: die Sonnebrille. Es gibt kaum ein Foto der jungen Amerikanerin, auf dem sie keine dunklen Gläser auf der Nase trägt. Ob es daran liegt, dass sie demnächst eine Sonnenbrillen-Kollektion auf den Markt bringt? Genau wissen wir das nicht. Verwunderlich wäre es jedoch nicht, immerhin hat sie auch schon eine eigene Schuh- und Overall-Linie gelauncht. Danielle Bernstein, die ihren Blog während ihrer Studienzeit startete, findet sich in der Liste des Forbes Magazines auf Platz 3 der Top Mode-Influencerinnen wieder.

Ein Beitrag geteilt von Danielle Bernstein (@weworewhat) am 22. Sep 2017 um 10:52 Uhr

4. Gabi Gregg, "Gabi Fresh"

Als Influencerin hat man Kleidergröße 36 zu tragen? Von wegen! Gabi Gregg liebt sich und ihre Kurven und zeigt das auch stolz. Seit mittlerweile neun Jahren ist die Bloggerin nun im Geschäft und startete damals als eine der ersten Plus-Size-Bloggerinnen durch. Auch sie hat es mittlerweile zur großen Unternehmerin geschafft und launchte, zusammen mit ihrer Kollegin Nicolette Mason, die Plus-Size-Modelinie namens "Premme".

Ein Beitrag geteilt von Gabi Gregg (@gabifresh) am 21. Sep 2017 um 6:58 Uhr

5. Bryan Yambao, "Bryanboy"

Kaum zu glauben, aber in der doch eher weiblich dominierten Branche hat es tatsächlich auch ein männlicher Influencer ins Ranking geschafft. "Bryanboy" heißt der Blog von Bryan Yambao, den er bereits 2004 aufbaute. Der 33-Jährige, der einen sehr exzentrischen Modestil pflegt, liebt seine Rolle als Social-Media-Star und lässt seine fast 650.000 Follower auf Instagram an seinem pompösen Lifestyle teilhaben.

Ein Beitrag geteilt von Bryanboy (@bryanboycom) am 4. Okt 2017 um 2:29 Uhr

6. Aimee Song, "Song of Style"

Fast 5 Millionen Follower hat die 30-jährige Aimee Song auf ihrem Instagram-Kanal. Dass sie, genau wie ihre Blogger-Kollegen, supererfolgreich ist, darüber müssen wir wohl nicht mehr reden. Doch ausruhen möchte sie sich darauf nicht und gibt stattdessen Tipps an alle, die es ihr gleichtun wollen. Mit ihrem ersten eigenen Buch "Capture Your Style" möchte sie allen die perfekte Anleitung dafür geben, selbst ein Instagram-Star zu werden. Damit schaffte sie es nicht nur in die Liste der erfolgreichsten Influencer, sondern auch auf die Bestseller-Liste der New York Times.

Ein Beitrag geteilt von Aimee Song (@songofstyle) am 30. Sep 2017 um 12:33 Uhr

7. Julia Engel, "Gal meets Glam"

Sie ist nicht exentrisch, ihr Modegeschmack nicht besonders ausgefallen und ihre Looks nicht außergewöhnlich. Die Amerikanerin Julia Engel besticht durch ihre Weiblichkeit, ihre Outfits in Pastelltönen und mit ihrem super sympathischen Charakter, durch den man immer das Gefühl hat, eine ihrer Freundinnen zu sein. Ihr Style ist romantisch verspielt, ihre Instagram-Plattform stets von leuchtenden Farben durchzogen und nie sieht man ein Bild von ihr, auf dem sie nicht ihr strahlendes Lächeln zeigt. Dafür lieben sie über eine Million Follower und katapultieren sie ebenfalls in die Liste der erfolgreichste Mode-Influencer.