Dieses Brautjungfernkleid wollen laut Pinterest alle Frauen haben

Einer DER Fragen, die man sich vor einer Hochzeit stellt: Welches Kleid zieht man nur an? Welcher Schnitt passt am besten und welche Farbe sieht zur Hautfarbe am schönsten aus. Soll es schlicht, mit Spitze oder romantisch verspielt sein? Fragen über Fragen, die einen Gast überfordern. Ist man die Trauzeugin oder eine Brautjungfer, dann steigt der Druck am Tag der Hochzeit zu glänzen, die Braut jedoch nicht zu überstrahlen. Für welches Kleid entscheiden wir uns da nur? Pinterest schafft Inspirationshilfe. Dort können wir uns von verschiedenen Looks anregen lassen und Trends schnell aufsaugen. So haben wir vor Kurzem schon herausgefunden, welches Brautkleid das meistgeklickte auf der Plattform ist:

Und das ist das beliebteste Brautjungfernkleid auf Pinterest:

Nun haben wir uns auf die Suche gemacht, welches Brautjungferkleid am liebsten gepinnt wird. Das Ergebnis? Diese Kleider aus einem Beige-Rosé Mix wurden bereits 170.000 Mal gepinnt und sind somit einer der Vorreiter. Und so sehen die beliebtesten Kleider auf der sozialen Plattform aus:

Kostengünstig und mit Liebe zum Detail

Helles Rosé, bodenlang und mit dreimal unterschiedlichen Ausschnitten versehen. Die Kleider der amerikanischen Marke Lulus sind schlicht und mit Liebe zum Detail. So weist ein Kleid mal Spitze auf, das andere glänzt durch einen hübschen Rückenausschnitt.

Da es in den USA üblich ist, dass es an Stelle eines Trauzeugen gleich mehrere Brautjungfern gibt, hat sich die Kleidermarke Lulus darauf spezialisiert aus dem gleichen Stoff verschiedene Schnitte für gleich drei, vier Brautjungfern zu zaubern. So auch bei dem meist geklickten Brautjungfernkleid auf Pinterest. Hier könnt ihr die preisgünstigen Kleider im übrigen auch nach Deutschland liefern lassen.

