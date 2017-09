DAS sind die 3 angesagtesten Pullis im Herbst

Schleifen-Applikationen

Pullover mit Schleifen sind total en vogue. Das wissen auch Blogger und Fashionistas und tragen die Trend-Pullover gerade rauf und runter. Dieses Modell ist perfekt für Einsteiger, die sich langsam an den Look heranwagen möchten. Erhältlich über More and More, für regulär 80 Euro. Mit der BRIGITTE Shopping Card bekommt ihr 20 Prozent Rabatt. Weitere Infos zur Aktion findet ihr weiter unten.

Volants

Volants stehen den Schleifen in nichts nach und sind in dieser Saison ebenfalls super angesagt. Besonders schön finden wir dieses Piece von Vila, das über About You geshoppt werden kann. In dem Onlineshop könnt ihr gerade ebenfalls sparen: 15 Prozent gibt es mit der BRIGITTE Shopping Card. Ansonsten kostet der Pullover in Goldgelb 35 Euro.

Undone-Style

Fransenauslassungen, grobe Maschen und dezente Applikationen - in diesem Herbst dürfen Pullover ruhig ein bisschen undone aussehen. Gesehen haben wir dieses Modell mit ganz viel Detail-Liebe bei Laurél, für aktuell reduzierte 124 Euro. Während der Shopping Days könnt ihr bei dem Label ein exklusives Geschenk abstauben.

Mit der BRIGITTE Shopping Card kräftig sparen!

Ihr wollt die Looks direkt nachshoppen und bei den Preisen auch noch Rabatte abstauben? Kein Probem! Bei den BRIGITTE Shopping Days vom 15. September bis zum 30. September bekommt ihr tolle Shopping-Rabatte geschenkt. Dabei spart ihr beim Kauf von Mode und Schuhen, Taschen und Schmuck, Beauty-Lieblingen, Möbeln und Wohn-Accessoires, Kunst, Deko oder Food. Alle Infos zu den Shoppings Days und unseren teilnehmenden Partnern findet ihr hier: